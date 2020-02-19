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(Özel) Araç sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe üniversite öğrencileri sahip çıktı Yaralı köpeği ...

İHA

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı ve yerde can çekişir halde olan köpeğe alışverişten dönen üniversite öğrencileri sahip çıktı. Yaralı köpeği veterinere götüren öğrenciler yaptıkları duyarlı hareketle sorumsuz araç sürücüsüne adeta insanlık dersi verdi.

(Özel) Araç sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe üniversite öğrencileri sahip çıktı Yaralı köpeği veterinere götüren öğrenciler biran olsun başından ayrılmadı Öğrencilerin duyarlı hareketi, sorumsuz araç sürücüsüne adeta insanlık dersi verdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı ve yerde can çekişir halde olan köpeğe alışverişten dönen üniversite öğrencileri sahip çıktı. Yaralı köpeği veterinere götüren öğrenciler yaptıkları duyarlı hareketle sorumsuz araç sürücüsüne adeta insanlık dersi verdi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Kandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaynarca istikametinden Kandıra yönüne doğru ilerlemekte olan plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek yola savrulurken, sorumsuz araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. O esnada ise marketten çıkan ve kazayı anbean gören üniversite öğrencileri olay sonrasında hemen yaralı köpeğin yanına koştu.

Köpeği zabıta aracıyla veterinere götürdüler
Çevreden buldukları bir çuval yardımıyla köpeği kucağına alan öğrenciler Kaynarca Belediyesi Zabıta Ekiplerine durumu haber vererek yardım istedi. Zabıta aracıyla yaralı köpek Kaynarca ilçesinde bulunan bir veteriner kliniğine getirilirken, üniversite öğrencileri ise köpeğin başından biran bile olsun ayrılmadı. Kliniğe getirildiğine durumu ağır olan ve tedavileri sonrasında sağlık durumu iyiye giden köpeği sahiplenen üniversite öğrencilerinin duyarlı hareketi ise sorumsuz araç sürücüsüne adeta insanlık dersi verdi.

Köpeğe çarpmasına rağmen durmadı, yoluna devam etti
Kaza sonrası köpeğin yardımına koşarak veterinere götürülmesini sağlayan Kaynarca Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Acar, “Kazanın olduğu akşam arkadaşlarımla beraber alışveriş yapmak için markete gittik. Daha sonra marketten çıktığımız esnada marketin önünden çok hızlı bir şekilde araba geçti. Bizde hızla geçen aracın arkasından baktık ne oluyor diye, o esnada köpek sesi duyduk ve anladık köpeğe çarptığını. Ama çarpmasına rağmen hiçbir şekilde durmadı, bizde hemen köpeğe bakmak için koştuk. Belediyeyi aradık, veteriner bir arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı oldu, şuanda köpeğin durumu iyi, sadece bacağı kırılmış” dedi.

Duyarlı oldukları için arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz
Veteriner Hekim Ufuk Altıntaş ise, “Köpek buraya getirildiğinde durumu oldukça ciddiydi, iç kanama riski vardı ve vücudunda birkaç tane kırıkta mevcuttu. Biz ilk müdahalesini burada yaptık daha sonra kırıklarını alçıya aldık, genel durumu şu an için iyi görünüyor. Biraz daha kliniğe getirilmekte geç kalınsaydı hayvanda ciddi bir iç kanama riski vardı, bundan dolayı hayatını kaybedebilirdi, duyarlı oldukları için arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaza ve öğrencilerin köpeği veterinere götürüşü kamerada
Öte yandan, otomobilin köpeğe çarptığı ve duyarlı üniversite öğrencilerinin yaralı köpeği kucaklarına alarak veterinere yetiştirdikleri anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin köpeğe çarpışı ve sürücüsünün durmayarak yola devam edişi daha sonrasında ise öğrencilerin köpeği alarak veterinere yetiştirdiği anlar ile veterinerde yapılan tedavisi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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