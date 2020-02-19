25 yaşındaki genç kız uyuduğu koltukta ailesi tarafından ölü olarak bulundu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 25 yaşındaki genç kız evinde birlikte yaşadığı ailesi tarafından uyuduğu koltukta yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Olay, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi Hürriyet caddesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Zehra Akdemir, yaşadığı evin koltuğunda ailesi tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Aile bireylerince durum hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akdemir'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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