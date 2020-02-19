SAÜ’de, ‘Zirveye Yolculuk’ adlı konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mimar ve Mühendisler Topluluğu tarafından ‘Zirveye Yolculuk’ adlı konferans düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Osman Balta, MMG Sakarya Şube Başkanı Naci İris, Yönetim Danışmanı Mehmet Koca, İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal, GEP Enerji Şirketi Kurucusu Bülent Şen, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lokman Kuzu, SAÜ öğretim üyesi Dr. Cem Kırlangıçoğlu, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.



Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinlikte yaptığı konuşmasında MMG’nin gövdesinin Sakarya Üniversitesi mezunlarından oluştuğunu belirterek, “Grup, değer ve duruş anlamında da başarılı, iyi mimar ve mühendisleri bünyesinde barındırıyor. Öğrencilerimizin büyük bölümü zaten bir hedefe sahip, bir bölümü de hedef gösterildiğinde yol alabilecek olanlar” dedi.



MMG’nin zirveye yolculukta gençlere yol göstericilik yapmasının önemli olduğunu dile getiren Rektör Savaşan, Sakarya Üniversitesinin bundan sonra da kaliteli, standardı yüksek ve uygulamalı eğitime önem vermeye devam edeceğini söyledi. Üniversitede bu kapsamda sektör derslerini başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Savaşan, sektör derslerinin öğrencilerin sektörle bağlantı oluşturmasını sağladığını, teori ile uygulama arasındaki boşlukları da gidermeyi amaçladığını ifade etti.



Öğrenci ArGe uyumunu artırmayı amaçlayan yeni bir proje başlattıkları bilgisini veren Savaşan, “Bu projeyle bölümlerinde dereceye giren ve başarılı öğrencileri hocalarımızla eşleştirerek, öğrencilerin proje süreçlerinde aktif rol almalarını amaçlıyoruz. Bu sayede olaylara daha farklı açılardan bakabilen, sorunları tespit edebilen ve çözüm geliştirebilen, kısacası ArGe’den anlayan öğrenci yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.



MMG Sakarya Şube Başkanı Naci İris, öğrencilerin kariyerlerini planlarken öncelik vereceği adımın bireysel farkındalıktan geçtiğini, üniversiteli gençlerin müthiş bir enerjisi ve potansiyeli olduğunu ifade etti. İş dünyasında öğrencilerin isteklerinin ve gayretlerinin eksik kaldığı yönünde bir düşünce söz konusu olduğunu belirten İris, “Başarılı olabilmek için üç unsur var; sevdiğin işi yap, yetkinliğin olan alanda çalış ve beklentilerini karşılamasına önem ver” şeklinde konuştu.



İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal, konuşmasında teknolojinin önemini ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin teknolojik anlamdaki geleceğini anlattı. İşletmelerin yüksek teknolojiye dayanan üretime teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Ünal, Türkiye’nin teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle daha da güçlü hale geleceğini söyledi.



Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lokman Kuzu, imkansızlıklar yaşayarak kariyerinde belli bir konuma geldiğini belirterek, hiçbir bahanenin başarıya engel olamadığını söyledi. Kuzu, “İşini iyi yapma çabasında olursanız başarı kaçınılmaz olur. Şu anda yaptığınız tercihler de, gelecekteki sizi inşa eder. İlgi alanınız dışında bir bölümde okuduğunuzu düşünüyorsanız, kariyer yolunuzu değiştirmekten korkmayın. Girişimcilik önemlidir; belki bir şey kaybedersiniz ama çok şey öğrenirsiniz. O yüzden denemek, yılmamak önemlidir. Zaten başarısız olmuyorsanız, bir şey yapma gayreti içinde değilsiniz demektir” ifadelerini kullandı.



Sakarya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Cem Kırlangıçoğlu da konuşmasında çalışmalarından ve yurt dışı eğitimlerinden bahsederek, şu anda üzerinde çalıştığı lazer tarama teknolojisi konusuna değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.