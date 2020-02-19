Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Yalnızlık ve Özlem’ konulu söyleşi programı ile devam edecek.

20 Şubat Perşembe günü AKM’de gerçekleştirilecek etkinlikte Psikiyatr Yazar Prof. Dr. Erol Göka, kültür sanat dostları ile buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Yalnızlık ve Özlem’ isimli söyleşi etkinliği ile devam edecek. 20 Şubat Perşembe günü AKM’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Prof. Dr. Erol Göka konuşmacı olarak katılacak. Tüm sanatseverlerimiz programa davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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