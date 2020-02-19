Sakarya’yı Altınküre Lisesi’nden Seval Uras temsil edecek

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Wushu Taolu Şampiyonasında kılıç ve el disiplininde ayrı kategorilerde birincilik Altınküre Anadolu Lisesi öğrencisi Seval Uras’ın oldu.

Sakarya’da Türkiye Wushu Taolu Şampiyonası çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yapılan yarışmada kıyasıya mücadele eden sporculardan birinci Altınküre Lisesinden Seval Uras oldu. Mayıs ayında tekrardan yapılacak olan yarışmada Sakarya’yı Seval Uras temsil edecek. Yapılacak olan yarışmada başarı elde eden sporcular Pekin’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına ise direk katılım hakkı kazanacak.

Sakarya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Altınküre Lisesini ve Sakarya’yı temsil edecek olan Seval Uras yaptığı açıklamada, "Okulumu ve şehrimi temsil etmek beni çok sevindirdi. Başarıya ulaşmak için durmadan çalışıyorum ve yanımda olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kazandığım ve kazanacağım başarılarla şehrimi, okulumu ve ailemi onurlandıracağım" dedi.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Turan, kazanılan birincilik ile çok mutlu olduklarını dile getirdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Turan, "Türkiye şampiyonasında bizleri temsil edecek olan öğrencimizi gönülden kutluyorum" diye konuştu.

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