AKM’de, ‘Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım’ konulu sağlık konferansı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AKM’de, ‘Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım’ konulu sağlık konferansı düzenlendi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve SAÜEAH iş birliğiyle 'Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım' konulu sağlık konferansı düzenlendi.

AKM’de, ‘Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım’ konulu sağlık konferansı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve SAÜEAH iş birliğiyle ‘Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım’ konulu sağlık konferansı düzenlendi.
AKM’de gerçekleştirilen konferansa Prof. Dr. Bülent Karadağ konuşmacı olarak katılırken, programda Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Marifet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Sakarya Vakfı Koleji öğrencileri ve çok sayıda konuk yer aldı. Prof. Dr. Bülent Karadağ, konferanstan sonra öğrencilerden ve velilerden gelen astım hastalığıyla ilgili soruları cevapladı.
Astım hastalığının belirtilerinden örnekler vererek konuşmasına başlayan SAÜEAH Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ, “Çocuklarda okul dönemlerinde hastalık çoğalan astım, alerjik bir rahatsızlıktır. Anneye ve babaya ayrıntılı sorularla çoğu hastada teste gerek kalmadan tanı konulabilir. Doğal tedavi yöntemleri ve ilaçların düzenli olarak kullanılması tedavi sürecini etkiler. Tedavi en az 3 ay sürer ve 3 ayın sonunda bir doktorla görüşülmesi gerekir. Astım spreyleri, içerisinde kortizon barındırmasına rağmen nefes yoluyla alındığı için zararlı değildir. Astım ilaçlarını; uygun tedavi, ilaçla doktor kontrolünde ve düzenli kullandıktan sonra bağımlılık yapmaları söz konusu değildir. Ailelerin bir diğer yanlışı da çocuklarında astım var diye evlerine hapsetmeleridir. Çocuklar yaşıtlarının yer aldığı çeşitli aktivasyonlara katılmalıdır. Çocuk astım hastaları, astımla ilgili bilgi sahibi olmalı ve ilaç kullanımını öğrenmelidir. Astım hastalığında ruhsal durum da çok önemlidir. Anne ve babalara büyük görev düşüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hendek Karate Kulübü sporcusu Ateş, Türk Bayrağını Devlet Bahçeli’ye verdi
YEREL HABERLER Hendek Karate Kulübü sporcusu Ateş, Türk Bayrağını ...
Sakarya’yı Altınküre Lisesi’nden Seval Uras temsil edecek
YEREL HABERLER Sakarya’yı Altınküre Lisesi’nden Seval Uras temsil ...
Kültür Sanat Etkinlikleri,‘Yalnızlık ve Özlem’ konulu söyleşi programı ile devam edecek
YEREL HABERLER Kültür Sanat Etkinlikleri,‘Yalnızlık ve Özlem’ konulu ...
Ketojenik diyetle daha geç acıkılıyor Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, ‘Ketojenik Diyet’i anlattı
YEREL HABERLER Ketojenik diyetle daha geç acıkılıyor Diyet Uzmanı ...
Rehber öğretmeni Dolapcıoğlu: "Ev ödevleri öğrenci gelişimine katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER Rehber öğretmeni Dolapcıoğlu: "Ev ödevleri öğrenci ...
AKM’de, ‘Kare As’ isimli tiyatro oyunu sergilendi
YEREL HABERLER AKM’de, ‘Kare As’ isimli tiyatro oyunu sergilendi
SAÜ’de, ‘Zirveye Yolculuk’ adlı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de, ‘Zirveye Yolculuk’ adlı konferans düzenlendi
Sendika genel başkanının vurulması davası ertelendi
YEREL HABERLER Sendika genel başkanının vurulması davası ertelendi
25 yaşındaki genç kız uyuduğu koltukta ailesi tarafından ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER 25 yaşındaki genç kız uyuduğu koltukta ailesi ...
(Özel) Araç sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe üniversite öğrencileri sahip çıktı Yaralı köpeği veterinere götüren öğrenciler biran olsun başından ayrılmadı Öğrencilerin duyarlı hareketi, sorumsuz araç sürücüsüne adeta insanlık dersi verdi
YEREL HABERLER (Özel) Araç sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe ...
Düşünce ve Dayanışma Platformundan Ankara çıkartması Belediye başkanlarının da katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı ziyaret edilerek TUSAŞ’ın projeleri yerinde incelendi
YEREL HABERLER Düşünce ve Dayanışma Platformundan Ankara ...
Sakarya’da 400 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da 400 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 ...
Serdivan’dan toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a yola çıktı
YEREL HABERLER Serdivan’dan toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a ...
Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını ...
Engelsiz Hayat Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Engelsiz Hayat Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor
Kültür Sanat Etkinlikleri Tevfik Fikret söyleşisi programı ile devam edecek
YEREL HABERLER Kültür Sanat Etkinlikleri Tevfik Fikret söyleşisi ...
Erasmus öğrencileri şehrin güneyini keşfetti
YEREL HABERLER Erasmus öğrencileri şehrin güneyini keşfetti
AKM’de ‘En İyi Çocuk Ödülü’ sahnelendi
YEREL HABERLER AKM’de ‘En İyi Çocuk Ödülü’ sahnelendi
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit Sakarya'ya geliyor
YEREL HABERLER Usta sanatçı Hülya Koçyiğit Sakarya'ya geliyor
MARKA Şubat ayı toplantısı Sakarya’da gerçekleşti
YEREL HABERLER MARKA Şubat ayı toplantısı Sakarya’da gerçekleşti
AB ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesine destek verecek
YEREL HABERLER AB ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesine destek ...
Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftlükleri İdlip'e yardım tırı gönderdi
YEREL HABERLER Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftlükleri İdlip'e ...
AK Partili Milletvekili, Sakarya'da trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER AK Partili Milletvekili, Sakarya'da trafik kazası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X