Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

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SAKARYA'da, M.F.´nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Sakarya´nın Ferizli ilçesinde oturan M.F., parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Ferizli Devlet Hastanesi´ne başvuruda bulunarak yardım istedi. Yapılan kontrol sonrası M.F., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Burada yapılan inceleme sonrası yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, M.F.´nin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.



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