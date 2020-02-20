SAÜ Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yamaç Paraşütü Topluluğu, tanışma ve tanıtım etkinliği düzenledi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte topluluğunun tanıtımı yapıldı. Etkinlikte topluluk üyeleri ve topluluğa üye olmak isteyen öğrenciler, birbirleri ile tanışma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Yamaç Paraşütü Topluluğu Akademik Başkanı Prof. Dr. Murat Çilli, “Yamaç paraşütü, filmlerde gördüğünüz, keşke ben de uçsam diye aklınızdan geçirdiğiniz, ulaşılmazmış gibi gelen bir daldır aslında. Eğitimcilerimiz eğitim süresi boyunca, öğrencileri Yamaç Paraşütü Topluluğu ile tanıştırmaya çalışıyorlar. Biz de yamaç paraşütü konusunda eğitimciler olarak öğrencilerimize gerekli eğitimi profesyonel eğitimciler tarafından veriyoruz. Konumumuz itibari ile şanslı bir yerdeyiz. Eğitimcilerimiz ile profesyonel bir şekilde eğitim verecek sahalara sahibiz. Öğrencilere eğitim süreci boyunca yamaç paraşütünü iyi kullanıp, yamaç paraşütü ile gidebildikleri kadar üst seviyelere gitmelerini eğitimciler eşliğinde öğretiyoruz. Yamaç paraşütü ile ilgilenen kişiler ileriye dönük olarak da maddi ve zaman anlamlarında kazançlı olacaklardır” dedi.

Yamaç Paraşütü Topluluğu eğitimcileri, etkinlikte topluluğun amacından ve topluluğa katılan kişilere verilen eğitimlerden bahsederek, öğrencilere tecrübe ve bilgilerini anlattılar. Soru cevap şeklinde devam eden etkinlik, yapılan çekilişle sona erdi.

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