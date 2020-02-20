Mobil Oyun Geliştiriciler için Sektör ve Fırsatlar SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Oyun Tasarım ve Geliştirme Topluluğu tarafından “Mobil Oyun Geliştiriciler için Sektör ve Fırsatlar” konulu etkinlik düzenlendi.

Teknolojinin sınırlarını zorlayan oyun geliştiriciler, eğlencenin yanı sıra eğitim, sağlık, savunma, telekomünikasyon, tanıtım, ulaşım gibi pek çok sektörün gelişimine katkıda bulunuyor. SAÜ Bilgisayar ve Bilişim bilimleri Fakültesinde de bu kapsamda mobil oyun sektöründe geliştiricilere yönelik fırsatların konuşulduğu bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Tiplay Oyun Geliştirme Stüdyosundan Mehmet Umut Mergeç ve ekibi eğitimci olarak katıldı. Eğitimciler, etkinliğe katılan öğrencilere mobil oyun geliştiriciliği, hazırladıkları oyunun nasıl ticari sektöre aktarılacağı ve bu alanda nasıl başarılı olunacağı hakkında bilgi verdi. Düzenlenen etkinlikte katılımcılara konuya ilişkin örnek projeler de gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.