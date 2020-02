Sosyolojide Yeni Perspektif ve Uygulama Alanları SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyoloji Topluluğunca düzenlenen konferansta ‘Sosyolojide Yeni Perspektif ve Uygulama Alanları’ konusu ele alındı.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen konferansa SAÜ Sosyoloji Bölümünün kurucusu emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Şener konuk oldu. Sosyoloji alanında 30 yıla yakın tecrübesi olduğunu belirten Prof. Dr. Sami Şener, sosyolojinin ‘toplumun bilgisi’ olarak tanımlandığını söyledi.

Prof. Dr. Şener, “Aklın bilgisi bizim en kıymetli yönlerimizden birisi. Ancak akılla her şeye yetişemiyoruz. Özellikle sosyal hadiselerin kaynaklarını ve sosyal kaynakları yönlendiren önemli güçleri aklımızda bulamıyoruz. Yani akla yön verecek bir fonksiyona ihtiyaç var. İnsanların gönüllerine hükmedebilecek, duygularına hitap edebilecek birikimimizin olması lazım. Bu birikimi ise değerlerden almak zorundayız” dedi.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kurarken İstanbul’un teorik bilgisini, Ankara’nın ise uygulamalı yönünü örnek aldıklarını dile getiren Şener, “Sakarya sosyolojisini her iki üniversitenin özelliklerini kaynaştırarak sürdürmek zorundayız. Çünkü sosyolojide teoriler var. Bizim bu teorileri uygulamadan test etme imkanımız yok. Her teoriyi uygulamak zorundayız” diye konuştu.

Sosyologların önemi hakkında da konuşan Prof. Dr. Sami Şener, “Adalet bakanına ziyarette bulundum ve ceza evlerinde neden sosyolog istihdam etmediklerini sordum. Ceza evlerindeki insanlar kötü durumdalar. Onların tekrar rehabilitasyonu gerekiyor. Bu rehabilitasyonu sadece psikologların yapması mümkün değil. Bu insanlar hangi sosyal ortamda, hangi ilişkiler düzeyinde böyle suçlar işleme noktasına geldiler, bunların incelenmesi lazım. Hangi açıdan bakarsak bakalım, sosyologların çok önemli sorumlulukları ve rol alabilme imkanları var” şeklinde konuştu.

