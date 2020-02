Ünlü kadın oyuncu Hülya Koçyiğit, Sakarya'da sevenleriyle buluştu.



dapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen, “Siyah Beyazdan Renkliye 7.Sanat” söyleşisinde Türk sinemasının sevilen kadın oyuncularından Hülya Koçyiğit sevenleri ile buluştu. Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleşen programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Eşi Elveda Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, AK Parti Adapazarı İlçe Başkan Yardımcısı Sabahattin Çakar, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Katılımcılar, Koçyiğit’e büyük ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Sevinç Satıroğlu’nun yaptığı söyleşide, ‘Kendinizi nasıl tanımlarsınız?’ sorusuna Koçyiğit, “Mevlana’nın sözüyle tanımlanırım. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Olduğum gibiyim. Duygu, düşünce ve fikirlerimi açıkça ifade ederim. Kendimi toplumun bir parçası olarak gördüğüm için her şeyden önce aileye çok özen gösteririm. Hep toplumsal sorumluluklarımın bilincinde olarak yaşadım” cevabını verdi.



Güzel işler heyecanlandırıyor

Geçmişten günümüze sinema ve dizilerle ilgili soruları da yanıtlayan Koçyiğit, “İnsan yeteneklerine göre yol almalı. Çocuğun müziğe müthiş ilgisi vardır ama ailesi Avukat olmasını ister. Çocuğun hangi yeteneği varsa, onu öne çıkararak, o yolda ilerlemelidir. Başarı ancak böyle sağlanır. Ben bu konuda çok şanslıyım, işimi büyük bir mutlulukla yaptım. Türk Sineması çok güzel örneklerle dolu. Günümüzde yine dizi ve sinema alanında çok güzel işler yapılıyor. Bu beni heyecanlandırıyor. Gururla gençliğimize yol vermeliyiz, önünü açmalıyız. Değişim güzel bir şey ama kendine ait kültürünü değerlerini koruyarak yapılırsa daha güzel oluyor. Seçici olmalıyız ve birbirimize daha fazla zaman ayırmalıyız. Birlikte kütüphanelere gitmeliyiz, birlikte coşmalı, birlikte eğlenmeliyiz” şeklinde konuştu.



Hayallerim ülkem için

Bize ait olan duyguların törpülendiğini ifade eden Koçyiğit, “Değişimle birlikte toplumsal ilişkilerimizde bir yabancılaşma başladı. Daha agresif davranıyoruz. Birbirimize söyleyemediklerimizi sosyal medya aracılığı ile paylaşıyoruz. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkem için her zaman taşın altına elimi koyarım. Vatan sevgisi çok gerekli. Benim hayallerim ülkem için. Ülkemi daha mutlu daha birbirini anlayan, kimsenin kimseyi görüşünden veya yaşam biçiminden dolayı farklı görmediği bir ülke olsun istiyorum” dedi.



Sevgi ve saygıyla dolu 52 yıl

Son olarak eşi Selim Soydan’la ilgili soruyu yanıtlayan Koçyiğit, “Uzun süreli evliliklerde sadece sevgi yetmiyor. Aynı zamanda saygı da gerekiyor. Mümkünse üçüncü şahıs yanında eleştirmemek gerekiyor ve karşılıklı değer vermekle hayat daha güzel oluyor. Bana ne kadar değer verdiğini her zaman hissettirir. Bir insan anne ve babadan ne görürse onu yaşadığına inanıyorum. Ben bu konuda çok şanslıydım.Aramızdaki sevgi ve saygı her zaman daimi oldu” ifadelerini kullandı.



Program sonunda Hülya Koçyiğit’e günün anısına çiçek ve hediye takdim eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Türk sinemasına emek vermiş, hepimizin çok sevdiği kıymetli Hülya Koçyiğit Hanımefendiyi Adapazarı’mızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kıymetli Hanımefendiye samimi sohbeti ve yakın ilgileri için çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

