Sakarya uzun yıllar boyunca su sıkıntısı çekmeyecek Çark Deresi’nin kapakları açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göl seviyesinin artış göstererek 32,07 seviyesine ulaşmasından dolayı Çark Deresi’nin kapaklarının açıldığı duyuruldu.

Son zamanlarda yağışların artış göstermesiyle birlikte Sapanca Gölü’nün kenarında taşkınlar olmasını engellemek için açılan dere kapaklarının aynı zamanda gölde bulunan suyun kalitesini de artacağı ifade edildi. Su seviyesi yükseklik hızının kontrol altında tutulmasıyla birlikte taşkınlar engellenirken aynı zamanda içme suyunun da kalitesi artırılacak.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapakların açılmasıyla birlikte gölde bulunan suyun yenilenerek daha kaliteli hale geleceği ve su seviyesindeki artışın kontrol altında tutulacak. Bu sene yağışların bereketli geçmesi nedeniyle Sapanca Gölü’nde bulunan suyun taşkınlara sebebiyet vermemesi için Çark Deresi’nin kapaklarını açtık. Açılan kapaklar sayesinde aynı zamanda gölde bulunan su kendini yenileyecek ve içme suyumuz daha kaliteli bir hale gelecek. Su seviyesindeki artışla birlikte eğer vatandaşlarımızda su kullanımı konusunda bilinçle hareket ederse Sakarya uzun yıllar boyunca su sıkıntısı çekmeyecek” dedi.

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