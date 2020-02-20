SAÜ Genç Girişimciler Topluluğundan bilgi yarışması

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Girişimciler Topluluğu tarafından Bilgi Yarışması etkinliği düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız Salonunda gerçekleşen yarışma etkinliği, 5 ayrı kategoride yapıldı. Tarih, edebiyat, coğrafya, spor ve girişimcilik alanlarında yarışmaya katılan öğrenciler, hem eğlendiler hem de edindikleri bilgileri aktif bir şekilde kullanma fırsatı buldular.

Yarışma sonunda tüm kategorilerde birinci olanlara ödülleri verildi.

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