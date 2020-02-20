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Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift yaralandı Karı kocanın yaralandığı yangında evde ...

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında yaralanan karı koca hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında yaralanan karı koca hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Evrenköy Mahallesi'nde Hayrullah ve Müyesser Dayan isimli yaşlı çifte ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan çift ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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