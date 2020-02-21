SAÜ Tıp Fakültesinden 'Laparoskopik Cerrahi' kursu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği koordinasyonunda “Laparoskopik Cerrahi Kursu” düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Jinekolojik Endoskopi Derneğinin (JED) birlikte organizasyonu ile düzenlenen “Laparoskopik Cerrahi Kursu” 16 Şubat 2020 Pazar günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) gerçekleştirildi.

Açılışını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir’in yaptığı kursu düzenleyenler arasında Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği öğretim üyeleri dışında Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Doç. Dr. Ali Akdemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Hikmet Hassa, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Ünal ve Prof. Dr. Gazi Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Doç.Dr. Hasan Terzi ve Doç.Dr. Nida Bayık da yer aldı. Kurs çoğu farklı illerden gelen 70 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kursta SEAH ameliyathanesinden aynı anda 2 odada yapılan endoskopik ameliyatların monitör görüntüleri, dönüşümlü olarak konferans salonuna yansıtıldı. Ameliyat sırasında konferans salonundaki kursiyerlerin de operatörlere soru sorarak, eğitime aktif olarak katılımı sağlandı.

Kursun yerel koordinasyonunu Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu ve Opr. Dr. Mehmet Musa Aslan gerçekleştirdi. JED Başkanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, düzenlenen kursun bilimsel seviye ve teknolojik imkanlar yönünden, Avrupa ve Amerika’da düzenlenen benzer kurslar düzeyinde olduğunu, ülkemizde bu düzeyde bir bilimsel aktivitenin düzenlenebilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

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