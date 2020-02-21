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Veliler, kitap okuma atölyesinde biraraya geliyor

İHA

Altınküre Okulları 3'üncü sınıfı velileri her ay kitap okuma sohbetinde bir araya geliyor.

Veliler, kitap okuma atölyesinde biraraya geliyor

Altınküre Okulları 3'üncü sınıfı velileri her ay kitap okuma sohbetinde bir araya geliyor.
Altınküre İlkokulu 3/A Sınıf Öğretmeni Sema Top, her ay Altınküre KitapCafe’de velilere yönelik okuma atölyesi etkinliği düzenliyor. Sınıf Öğretmeni Sema Top konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinliği ayda bir gönüllü okuyucular ile devam ettirmeyi planlıyoruz. Velilerimiz bu etkinliğe gönüllü olarak katılıyor. Katılım sayısının artarak devam edeceğine inanıyorum. Çocuklarımız okurken biz neden okumayalım? okumanın ve bilgi sahibi olmanın yaşı yoktur. Çocuklarımıza en iyi örnek onlarla empati kurarak ve okuyarak olur’’ şeklinde konuştu.

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