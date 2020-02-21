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Kaynarca Akbaşlı Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu

İHA

Kaynarca'nın Akbaşlı Mahallesini kaliteli içme suyu ile buluşturmak için yapımına başlanan hat çalışması tamamlandı.

Kaynarca Akbaşlı Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu

Kaynarca’nın Akbaşlı Mahallesini kaliteli içme suyu ile buluşturmak için yapımına başlanan hat çalışması tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin muhtelif noktalarına kaliteli içme suyu ulaştırmak adına çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaynarca ilçesinin Akbaşlı mahallesinde yapımı tamamlanan yeni içme suyu hattı ile birlikte 50 hane kesintisiz ve temiz suyla buluşturuldu. 900 metre uzunluğundaki içme suyu hattı çalışmaları sonucunda Akbaşlı Mahallesi uzun yıllar boyunca su sorunu yaşamayacak.
SASKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizi sağlam altyapı ve temiz içmesuyu ile buluşturmak adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kaynarca’ya bağlı Akbaşlı mahallesinde tamamlanan çalışmalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun” denildi.

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