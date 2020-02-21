OSM’de "Oğuz Atay'ı' okumak" isimli söyleşi gerçekleşecek

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Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi programı ile devam edecek. 22 Şubat Cumartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe Yazar Necip Tosun konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi programı ile devam edecek. 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek olan etkinliğimize Yazar Necip Tosun konuşmacı olarak katılacak. Tüm kültür ve sanat dostları davetlidir” denildi.

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