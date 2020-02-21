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Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi 

DHA

SAKARYA´nın Hendek ilçesinde yapılan kontrollerde belgeleri eksik olan 2 vidanjör trafikten men edilirken, taşıdıkları maddeden incelenmek üzere numune alındı.
Sakarya´da kanalizasyona kimyasal madde boşaltılması sonucu Erenler ve Adapazarı ilçelerinde kanalizasyondan gelen koku rahatsızlık yaratırken, polis ekipleri kontrollerde bulundu. Şehir genelinde arttırılan uygulama noktalarında vidanjörler durdurularak incelemede bulunuldu. Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi´ndeki uygulama noktasında durdurulan 2 vidanjörün evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı. Polis, 2 aracın içindeki malzemeden numune alması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kayıtsız şekilde nakliye yaptığı belirtilen vidanjörler trafikten men edildi.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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