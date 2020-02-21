Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi 

SAKARYA´nın Hendek ilçesinde yapılan kontrollerde belgeleri eksik olan 2 vidanjör trafikten men edilirken, taşıdıkları maddeden incelenmek üzere numune alındı.
Sakarya´da kanalizasyona kimyasal madde boşaltılması sonucu Erenler ve Adapazarı ilçelerinde kanalizasyondan gelen koku rahatsızlık yaratırken, polis ekipleri kontrollerde bulundu. Şehir genelinde arttırılan uygulama noktalarında vidanjörler durdurularak incelemede bulunuldu. Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi´ndeki uygulama noktasında durdurulan 2 vidanjörün evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı. Polis, 2 aracın içindeki malzemeden numune alması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kayıtsız şekilde nakliye yaptığı belirtilen vidanjörler trafikten men edildi.
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