Sakarya ile Zanzibar kardeş şehir oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya ile Zanzibar kardeş şehir oldu

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tanzanya'nın Zanzibar şehrinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sakarya ile Zanzibar kardeş şehir oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tanzanya’nın Zanzibar şehrinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zanzibar Belediye Başkan Salehe Juma Kimona ile görüşerek iki şehir arasındaki kardeş şehir protokolünü imzaladı. Başkan Yüce daha sonra Zanzibar Belediye müzesini gezerek oradaki eserlere ilişkin bilgiler aldı.
Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Zanzibar Belediye Başkan Salehe Juma Kimona, “Büyükşehir Belediyemizi ve Sakarya Ticaret Borsamıza Zanzibar’a geldikleri için hem teşekkür ediyoruz hem de bu durumdan gurur duyuyoruz birbirimize katacağımız ve vereceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Bu esasında kalkınma için bir birliktelik teşkil etmektedir. Bu birliktelik sayesinde hem Sakarya şehrimiz hem de Zanzibar adası için ciddi bir ilerleme kaydedeceğiz. Tanzanya çok güvenli bir yerdir. Bu durumu herkes bilmektedir ama Zanzibar çok daha güvenli bir şehirdir. Kültürel olarak tarihsel bakımdan ve turizm bakımından zengindir Zanzibar. Zanzibar’ın kozmopolit yapısı yaşamamızda zenginleştiren bir faktördür. Büyükşehir Belediye Başkanı sizi temin ederim ki bizler sizlerle çalışmaya hazırız. Zanzibar’da her türlü iş koku için gerekli olan yardımı ve desteği sağlayacak mekanizmalarımız mevcuttur. Şu anda birinin diğerine önceliği noktasında bir şey söyleyemiyorum. Zanzibar yönetiminin amacı yatırımcılar için yatırımcı dostu bir iş ortamı tesis etmektir” dedi.
Tarımın ülke kalkınmasına önemli oranda etki ettiğini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, “Şuna inanıyorum ki bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması tarımsız asla ve asla olamaz. Şöyle bir gelişmiş ülkelere bakınız; bütün gelişmiş ülkeler sanayi noktasında en üst seviyeye çıkmış olsalar da tarımdan vazgeçmemişler tarımda üst seviyeyi kurmuşlar ve tarımda üst seviyede kalmışlardır. Malum Türkiye'nin tarımsal mekanizasyonda tarımsal faaliyetlerde oldukça ileri noktada olduğunu mutlaka biliyorsunuz. Bu değeri daha da iyi bir noktaya taşımak, Sakarya’mız ile Zanzibar arasında kardeşlik köprülerini daha da geliştirmek için kardeş şehir protokolümüzü de imzaladık. Rabbim hayırlı eylesin” diye konuştu.
Sakarya’nın dünyadaki çeşitli şehirlerle kardeşlik bağlarını sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Yüce, “Sakarya şehri dünyanın çeşitli şehirleri ile kardeşlik bağlarını sürdürmektedir. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti halkları arasındaki bağı güçlendirmek Zanzibar ile kültürel, sosyal, turizm, ekonomi ve siyasi alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmeyi bizler çok arzu ediyoruz. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ile uzun vadeli dostluğun Zanzibar ile işbirliğinin iki ülke arasında bağları güçlendireceğine ayrıca belediye hizmetleri alanında tecrübe paylaşımının bu alandaki hizmet kapasitemizi arttıracağına inanıyorum. Tüm bunlara ek olarak kardeş şehir ilişkisinin geleceğimizin garantisi olan çocuklarımıza miras bırakmayı gönülden temenni ediyorum. Sadece kendi kurumlarımızın değil aynı zamanda iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, eğitim birimlerimizi bunları da içerecek olan somut ve sağlam ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Şehirlerimiz arasında kardeş şehir ilişkilerini kurup iki şehir arasında yukarıda çerçevesi belirtilen alanlardaki projeler uygulamayı umuyor ve Zanzibar ile Sakarya arasındaki kardeş şehir kurma hususunda gerekli adımları atmamızı diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince ...
OSM’de, 'Oğuz Atay’ı Okumak' isimli söyleşi gerçekleşti
YEREL HABERLER OSM’de, 'Oğuz Atay’ı Okumak' isimli söyleşi ...
Kırgızistan heyeti Hendek'e hayran kaldı
YEREL HABERLER Kırgızistan heyeti Hendek'e hayran kaldı
İklim Bilimi Uzmanı Ustaoğlu, cemre düşmesi hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER İklim Bilimi Uzmanı Ustaoğlu, cemre düşmesi hakkında ...
Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi hazır
YEREL HABERLER Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi hazır
Büyükşehir Trafik ekiplerine hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir Trafik ekiplerine hizmet içi eğitim
‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ OSM’de konuşuldu
YEREL HABERLER ‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ OSM’de ...
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Gençlik merkezi, gözde mekanları oldu
YEREL HABERLER Gençlik merkezi, gözde mekanları oldu
Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı
Yol kenarındaki yaralı tilki yetkililere teslim edildi
YEREL HABERLER Yol kenarındaki yaralı tilki yetkililere teslim ...
Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi
Sakarya’daki trafik kazası KGYS’ye yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya’daki trafik kazası KGYS’ye yansıdı
Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 
YEREL HABERLER Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 
Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi 
YEREL HABERLER Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men ...
Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte kaynak yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte ...
Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı
YEREL HABERLER Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri ...
Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor
Milli tren 29 Mayıs´ta test edilecek 
YEREL HABERLER Milli tren 29 Mayıs´ta test edilecek 
Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - GENİŞ HABER
YEREL HABERLER Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri ...
Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı-1
YEREL HABERLER Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri ...
Bakan Varank milli tren için tarih verdi Milli elektrikli tren setleri 29 Mayıs’ta test için raylarla buluşacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Eylül ayında kullanılmaya başlanacak”
YEREL HABERLER Bakan Varank milli tren için tarih verdi Milli ...
SUBÜ tarafından öğrencilere kariyer eğitimi verildi
YEREL HABERLER SUBÜ tarafından öğrencilere kariyer eğitimi verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X