Liseli aşçı adayları SUBÜ mutfağında

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecekİçecek Bölümü öğrencileri Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Uygulama mutfağını gezen öğrenciler, Aşçılık Programına ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Öğrencilere 3+1 Eğitim Modülünü ve avantajlarını anlatan Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Taner Öztürk, “Sektöre doğrudan temas eden bir konumda bulunan meslek yüksekokulumuzda aşçılık eğitimi için gerekli her türlü donanım, uygulama mutfağı ve derslik bulunuyor. Eğitsel anlamda öğrencilerimizin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri teorik altyapı ve uygulama deneyimini sunuyoruz. Bunların yanı sıra evrensel bir bakış açısına sahip, geleceğin başarılı aşçılarını yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aldıkları çağı yakalayan nitelikli eğitim sayesinde meslek hayatlarını yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde devam ettirme imkanına sahip oluyorlar. Mezun olunduğunda uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekiplerinde, restoranların mutfak ve işletme bölümlerinde, gıda işletmelerinin ürün geliştirme departmanlarında, yiyecekiçecek sektöründe eğitim veren kurumlarda kolaylıkla iş bulabiliyorlar” dedi.

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