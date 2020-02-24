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Yağma suçundan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada yağma suçundan aranan ve 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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