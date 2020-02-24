OSM’'de ‘Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı’ konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ‘Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı’ konuşulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı’ isimli konferans ile devam edecek. 25 Şubat Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe Prof. Dr. Suphi Saatçi konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı’ isimli konferans programı ile devam edecek. 25 Şubat Salı günü saat 19.00’da gerçekleşecek olan etkinliğimize Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi konuşmacı olarak katılacak. Tüm kültür ve sanat dostları davetlidir” denildi.

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