Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje atağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020 yılını proje yılı ilan etti

Sakarya'nın Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki çeşitli okullarda planlanan ve yürütülen çok sayıda proje çalışmlarıyla, 2020 yılını proje yılı ilan etti.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullarda yürütülmekte olan yerel, ulusal ve uluslararası kapsamdaki projeler ile ilgili çalışmaları, okul ziyaretleriyle yerinde denetliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, planlanan ve yürütülen projeleri takip etmek amacıyla son olarak Mehmet Gölhan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek ederek, başvuruları yapılanlar ve yürütülmekte olanlar ile birlikte TÜBİTAK 4006, 4007, KA101, 2204B TÜBİTAK, etwinning gibi 20'den fazla projeyi yerinde denetledi. Ziyaret ettiği okullarda okul müdürü ve proje sorumlusu öğretmenlerden bilgi alan Ersoy, diğer okullarla birlikte Mehmet Gölhan İlk ve Ortaokulu'nda da yürütülen proje çalışmalarıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda yerel, ulusal ve uluslar arası kategorilerde çok sayıda proje başvurusu gerçekleştirdi. Bunların bir kısmı şu anda yürütülüyor, bir kısmı da kabul ve onay sürecinde. Proje çalışmaları hem proje kültürünü yaygınlaştırması hem de motivasyonumuzu arttırması bakımından eğitimde kaliteyi yükselen önemli bir unsurdur. Bu bağlamda Okul Müdürümüz Zekeriya Kara'ya, proje yürütücüsü Merve Çalık´a ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederim” dedi.

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