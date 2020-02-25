Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ediyor

Altınküre Fen ve Anadolu lisesi, öğrenci odaklı eğitimlerine devam ediyor.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi 2 yıldır her ay öğrencilerin merakını cezbeden sportif ve sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. Öğrencilerin başarısı için çalıştıklarını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Turan yaptığı açıklamada, "Yaptığımız uygulamalarla veli ve öğrencilerimiz çok memnun. Çocuklarımızın merakını cezbeden sportif ve sanatsal faaliyetler ile tecrübe kazanıyorlar. Öğretmenler nezaretinde demolar ve eğitimlerle öğrencilerimiz istedikleri etkinlikleri gerçekleştirebiliyor. Onları bu etkinliklerle buluşturmak bizleri daha çok mutlu ediyor ve Altınküre Lisesi’nin kalitesini bir kez daha görmüş oluyoruz" dedi.

Yaptıkları çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Turan, "Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Hatta yakın zamanda farklı okullarda benzer projenin uygulanmaya başlandığını görmek bizleri çok mutlu etti. Doğru işler yaptığımızı örnek teşkil ettiğimizi ve yapılan etkinliklerin daha fazla öğrenciye yayılmasına ön ayak olduğumuzu görmek çok sevindirici. Öğrencilerin sosyalleşmeye ve çeşitli etkinliklere çok ihtiyacı var. Çağımız hastalığı olarak nitelendirilen teknoloji bağımlılığının çocuklarımıza ciddi zararlar verdiğini görüyor olmak biz eğitimcileri ciddi anlamda düşündürüyor. Derslerine verdikleri aralarda kafa dağıtma aracı olarak gördükleri sosyal platformlarda gereğinden fazla meşgul olmak kişiyi mutsuz ediyor ve mutsuzluk öğrencinin adapte olmasını zorlaştırırken derslerini olumsuz yönde etkiliyor. Bizler çocuklarımızın sosyalleşmelerini özgüveni tam, disiplin kazanmış kendini geliştiren çalışkan bireyler olmalarını sağlamak için sanata ve spora yönlendirmek için telkinlerde bulunuyoruz. Bu sebeple bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyor, faydalı etkinliklerin derslere bir engel değil aksine destek olacağını her fırsatta anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

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