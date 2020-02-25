SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı sürdürüyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), uygulamalı eğitimin yanı sıra sektör temsilcilerini ders sürecinde de öğrencilerle bir araya getirmeye devam ediyor.

SUBÜ'lü öğrenciler merak ettikleri soruların cevaplarını doğrudan kendi bölümleriyle ilgili konularda iş yapan temsilcilerle tartışıyor, işin yürütülmesine ilişkin tüyoları ve zorlukları birinci ağızdan öğrenme imkanı yakalıyor. Bu doğrultuda Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Gazeteci Cuma Obuz ve Henkel Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürü Yusuf Hacıoğulları ile söyleşide bir araya geldiler. İki isme söyleşilerinin sonunda Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Dr. Serpil Çiğdem tarafından hediye takdim edildi.

Haber Toplama ve Yazma Teknikleri dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gazeteci Cuma Obuz, iş hayatındaki tecrübeleri ve medya sektöründeki gelişmeleri öğrencilerle paylaştı. Medya sektöründeki dijitalleşmenin hızına dikkat çeken Obuz, “Artık her şey çok hızlı. Meslek olarak buna ayak uydurmamız gerekiyor. Cesur ve girişken olmalıyız. Bu baş döndürücü hıza ayak uyduramamak ciddi sıkıntıların doğmasına neden oluyor. Öngörülü ve değişime açık olmak işin anahtarlarından” dedi. Söyleşi sonunda ders sorumlusu Öğr. Gör. Ali Koçak Obuz’a teşekkür etti.

Marka ve Algı Yönetimi dersi kapsamında Henkel Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürü Yusuf Hacıoğulları öğrencilerle buluştu. Marka yönetiminin incelikleri üzerine bazı püf noktalarını paylaşan ve kişisel kariyer yolculuğundan bahseden Hacıoğlulları, satış ve pazarlama alanında kariyer hedefleyen öğrencilerin sorularını tek tek cevaplandırarak kariyer planlamasına yönelik detaylı bilgiler verdi. Markanın kurumsal kimliğin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Hacıoğulları, “Bu parçayı piyasadaki tüm dengeyi gözeterek geliştirmek, korumak ve insanların akıllarına geldiğinde güven duygusunu oluşturmak gerekiyor” diye konuştu. Söyleşi sonunda ders sorumlusu Öğr. Gör. Atilla Yıldırımalp Hacıoğulları’na teşekkür etti.

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