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Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek

İHA

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli Takım Açık Su Seçme Yarışlarında 10 kilometre yüzme dalında Türkiye Şampiyonu olan Batuhan Ecrin Pınar ve Yüzme Antrenörü Sinan Ölüş'ü misafir ederek Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.

Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli Takım Açık Su Seçme Yarışlarında 10 kilometre yüzme dalında Türkiye Şampiyonu olan Batuhan Ecrin Pınar ve Yüzme Antrenörü Sinan Ölüş’ü misafir ederek Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.
Altınkulaç Yüzme Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ecrin Pınar (16) Açık Su Milli Takım Seçme Yarışmalarında 10 kilometre Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Batuhan Pınar, 6 Mart 2020 tarihinde İsrail’de düzenlenecek Len Cup Avrupa Açık Su Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Batuhan Pınar’ı çalıştıran Yüzme Antrenörü Sinan Ölüş, Pınar’ın 10 yıldır azimle çalıştığını ifade ederek, aldığı başarı ile büyükler kategorisinde ülkemiz adına yarışacağını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızda çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun farklı alanlarında başarı göstererek ödül almaları bizi de onurlandırıyor. Alınan farklı ödüller Adapazarı’mızın spor zenginliğinin en güzel örneği. Adapazarı Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, destek için gayret etmeye devam edeceğiz. Batuhan kardeşimize Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyoruz” dedi.

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