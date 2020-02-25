Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde motosikletli bir genç yol ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş araziye gömdü.

Karasu istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü Kenan Demir isimli vatandaş seyir halindeyken yolun ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş arsaya gömdü. Gencin bu davranışı görenler tarafından takdir edildi.

Yolda seyir halindeyken köpeği yolun ortasında gördüğünü ve yoldan alıp boş bir araziye gömdüğünü belirten Demir, “Daha yavruymuş birisi vurup ardına bile bakmamış insan yolun ortasından alırdı onu orada öyle bırakmış. Ben yoldan geçerken gördüm ve motorumu kenara çektim. Daha sonrasında ise köpeği yolun ortasından alarak yol kenarına getirdim ve boş bir araziye gömdüm. Oda bir candı, belki annesiz belki kimsesizdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.