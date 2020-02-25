Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 adet üfleme motoru ile 1 adet ağaç kesme motoru çalan 5 hırsız, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaali Koğukpelit Mahallesi'nde ikamet eden ve üç ay önce ayrıldığı evine geri dönen B.A. isimli vatandaş, evinde bulunan 1 adet üfleme motoru ile 1 adet ağaç kesme motorunun çalındığını gördü. B.A., olayı Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Jandarma Asayiş Timlerince yapılan araştırmalar sonucunda meydana gelen hırsızlık olayını; E.B.A, G.T., G.D., M.P. ve E.K . isimli şüphelilerin yaptığı tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerce çalınan malzemelerin ise Karasu ilçe merkezinde ikamet eden C.Ç. isimli şahsa satıldığını öğrenen ekiplerce, üfleme motoru ile ağaç kesme motoru teslim alınarak B.A.'ya teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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