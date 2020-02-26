10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gizemfrit işbirliğinde Mart ayında düzenlenecek 10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması’na ev sahipliği yapıyor.

Sakarya’nın en önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan Gizemfrit ve SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünün işbirliği ile “10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması” kapsamında ödül töreni ve sergi açılışı, 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Yarışmaya 1531 Ocak 2020 tarihleri arasında 19’u yurt dışından olmak üzere toplam 203 öğrenci, eserleriyle katıldı. Jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu Mısır, Güney Kore, Sırbistan, Macaristan, Ukrayna, Tunus, Belarus ve Letonya gibi ülkelerin öğrencilerinin de arasında bulunduğu 203 eserden 104’ü sergilenmeye ve ödül değerlendirmesine girmeye hak kazandı. Jüri, 3 Mart 2020 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde 104 eserden birer adet “Artistik ve Endüstriyel” alandan “Başarı Ödülü”, dört adet “Mansiyon Ödülü”nü almaya hak kazanan eserleri belirleyecek.

Ödül töreni ve sergi açılışı, 4 Mart Çarşamba günü saat 15:00’de Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde gerçekleşecek.

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