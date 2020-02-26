10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gizemfrit işbirliğinde Mart ayında düzenlenecek 10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gizemfrit işbirliğinde Mart ayında düzenlenecek 10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması’na ev sahipliği yapıyor.
Sakarya’nın en önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan Gizemfrit ve SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünün işbirliği ile “10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması” kapsamında ödül töreni ve sergi açılışı, 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Yarışmaya 1531 Ocak 2020 tarihleri arasında 19’u yurt dışından olmak üzere toplam 203 öğrenci, eserleriyle katıldı. Jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu Mısır, Güney Kore, Sırbistan, Macaristan, Ukrayna, Tunus, Belarus ve Letonya gibi ülkelerin öğrencilerinin de arasında bulunduğu 203 eserden 104’ü sergilenmeye ve ödül değerlendirmesine girmeye hak kazandı. Jüri, 3 Mart 2020 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde 104 eserden birer adet “Artistik ve Endüstriyel” alandan “Başarı Ödülü”, dört adet “Mansiyon Ödülü”nü almaya hak kazanan eserleri belirleyecek.
Ödül töreni ve sergi açılışı, 4 Mart Çarşamba günü saat 15:00’de Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs ...
Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız ...
Dedesini evinin önünde ölü buldu
YEREL HABERLER Dedesini evinin önünde ölü buldu
Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü
YEREL HABERLER Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş ...
Başkan Yüce, “İnşallah hep birlikte AK Parti’mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “İnşallah hep birlikte AK Parti’mizin ...
Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent’te ses buldu
YEREL HABERLER Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent’te ses buldu
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama
Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek
SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı ...
Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği’ konuşuldu
YEREL HABERLER Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği’ konuşuldu
Sakarya´da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu
YEREL HABERLER Sakarya´da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu
Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının ...
Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ...
(Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi: "Amacımız, sokak hayvanlarının refahını bir tık daha yukarıya çekebilmek”
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ...
Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler Donan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler Donan göl ...
Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan sahte avukat tutuklandı Dolandırıcılıkla ilgili 1 şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan ...
Evin deposundan 25 bin TL’lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evin deposundan 25 bin TL’lik malzemeyi çalan şahıs ...
Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje atağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020 yılını proje yılı ilan etti
YEREL HABERLER Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje ...
Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili
YEREL HABERLER Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili
İşçinin kolu makineye sıkıştı 
YEREL HABERLER İşçinin kolu makineye sıkıştı 
4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi
YEREL HABERLER 4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi
Hendek zabıtasından fiyat denetimi
YEREL HABERLER Hendek zabıtasından fiyat denetimi
Adliye Mahallesi’nin içmesuyu altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Adliye Mahallesi’nin içmesuyu altyapısı yenileniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X