Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı

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Sakarya'da terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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