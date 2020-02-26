Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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