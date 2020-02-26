Hocalı Katliamı 28’inci yıl dönümünde SAÜ'de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hocalı Katliamı 28’inci yıl dönümünde SAÜ'de anıldı

İHA

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de yaşanan katliamda hayatını kaybedenler, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Azerbaycan Öğrenci Topluluğunun düzenlediği programla anıldı.

Hocalı Katliamı 28’inci yıl dönümünde SAÜ'de anıldı

Azerbaycan’ın Hocalı kentinde 1992'de yaşanan katliamda hayatını kaybedenler, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Azerbaycan Öğrenci Topluluğunun düzenlediği programla anıldı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde katliamın 28’inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen programda SAÜ Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi ve SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Hayyam Daşdemirov, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Valiliği Etüt ve Proje İl Müdürü Taylan Şanlı, Türk Dünyası Akademi Başkanı Nesim Yalvarcı, Hocalı Katliamı gazileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda seyirci katıldı.

Saygı duruşu, iki ülkenin milli marşının okunması ve Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, merhum şair Zelimhan Yakup’tan günün anlam ve önemini anlatan bir şiir okundu. Programda protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Haluk Selvi ve Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Karabağ sorununu ve Hocalı soykırımını anlattı.

Programda bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Her ne kadar uzak olsa da ruh ve inanç dünyamızda bizler biriz, kardeşiz. Bizler bu acıyı yaşamadık ama bizler de aynı acıyı çektik, aynı durumu yaşadık. Hocalı, Musul, Balkanlar ve birçok coğrafi bölge de aynı acıyı paylaştı ama bu acı bitmiş değil. Bunun için daha çok birlikteliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve dayanışmamızı arttırmamız lazım. Mayamızı çok iyi tanımamız gerekir. Bizi kardeş yapan ne? Niye biz Azerbaycan’a kardeş diyoruz? Niye Hocalı katliamını kendi katliamımızdan farklı görmüyoruz? Çünkü Kurtuluş Savaşında aynı acıyı onlar da bizim için yaşadılar. Bizler de yaşamaktayız ve dünya üzerinde birçok bölgede yaşamaya devam ediyoruz. Bunun tek çaresi var. Bilimde ve teknolojide mesafe almamız gerekli. Kardeşlik bağlarını sıklaştırıp, kardeşlerimizle beraber teknolojik gelişmeyi ön planda tutmamız gerekli” dedi.

Prof. Dr. Haluk Selvi, konuşmasında Hocalı Katliamının nasıl yaşandığıyla ilgili süreci anlatarak, Karabağ’ın Azerbaycan Cumhuriyetinin bir bölgesi olduğunu belirtti. Mihail Gorbaçov’un Sovyet Rusya’nın dağılma döneminde 1987 yılında Karabağ’ı Ermenilere bıraktığını söyleyen Selvi, “Gorbaçov bu bölgeyi Rusya’dan sonra ihtilaflı bir bölge oluşturmak, Ermeniler ve Azerbaycanlılar arasında çatışma başlatmak ve kendisinden sonra o bölgede tekrar Rus kuvvetlerinin bulunmasını sağlamak amacıyla, bu coğrafyayı, tarihi, kültürü, medeniyeti, inancı ve her şeyiyle Türk olan Karabağ’ı Ermenistan’a bırakmıştır. Bunun içinde bölgede yüzde 75 oranında nüfusa sahip olan Türklere karşı Ermenileri silah, top ve tank gibi mühimmatlarla desteklemiştir. Ruslar ellerindeki silahları Ermenilere bırakarak çekilmişlerdir” diye konuştu.

Karabağ Türk yurdudur
Karabağ’da Türksüzleştirme politikası uygulandığına işaret eden Prof. Dr. Selvi, “Karabağ bir Türk yurdudur, İslam memleketidir. Karabağ bizimdir ve geçen yıllar arasında işgal ve zulüm altındadır. Karabağlılar bir kaçkın olarak 28 yıldan bu yana Azerbaycan’ın farklı coğrafyalarında yaşamaktadır. Tabii ki aynı zamanda bu bir soykırım hadisesi değildir, bir göç hareketidir. Karabağ’da 40 yıl içerisinde her şey tersine döndü. Bugün Karabağ coğrafyasında yaşayan Türk bulamazsınız, Müslüman bulamazsınız. Ermenistan burada müthiş bir sürgün politikası uyguladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Azerbaycan’a geçmiş olan 1 milyon Karabağ kaçkını, bugün Suriyelilerin yaşadığı yoksulluk ve acıyı yaşadı” şeklinde konuştu.

Karabağ bir sorun değildir, bir işgalin adıdır
Abdurrahim Karakoç’tan ‘Karabağ’a Mektup’ adlı şiiri okuyarak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, “Bildiğiniz üzere, bundan 28 yıl önce Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni kuvvetleri, yüzlerce Türk’ü katletti. 336. Sovyet Mekanize Alayı’nın da desteği ile Hocalı kasabasına giren Ermeniler kadın, çocuk ve erkek ayrımı yapmadan, işkenceye varan yöntemlerle, eşine az rastlanır bir katliam gerçekleştirdi. Ermeni kuvvetleri, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede, bölgedeki Sovyet askerlerinin de desteği ile Hocalı kasabasında, 63 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti, bin 275 kişiyi esir aldı. Yaşanan sadece insanların katledilmesi değildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde bir çocuğun insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı tespit edildi. İşgal edilmiş Azerbaycan toprakları şartsız boşaltılmalıdır. Ermenistan olarak adlandırılan topraklar bile Türk topraklarıdır. Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesi, Kafkasya’da Azerbaycan ve Türkiye halklarının gücünün azaltması için Birinci Petro’nun ‘Küçük Kafkasya’ siyasi projesinin anahtarıdır. Amaç Türkiye Türklerinin Asya’daki kardeşleri ile bağlantısını kesmekti” ifadelerini kullandı.

Bir, iri ve diri olmalıyız
Tuzcuoğlu, “Eğer gerçekten bu acıları bizlere yaşatanlara bir ders verilmek, yaşanmasını ve istismar edilmesinin önüne geçilmek isteniyorsa bunun yolu; bir, iri ve diri olmaktan geçer. Ayrıca, tarihimizi iyi bilip ondan güç ve ilham almaktan, çok çalışmaktan ve geleceğe güvenle bakmaktan, doğru, dürüst ve samimi olmaktan geçmektedir. Dünyanın sesimizi duymasını, bize kulak vermesini ve dikkate almasını istiyorsak öncelikli olarak bunları yapmamız gerekiyor. Sevgili gençler, unutmayın ki milli kini olmayan devletler bu acıları sürekli yaşamaya mahkumdurlar. Bize bu acıları yaşatanlara karşı hassasiyetinizi hiç kaybetmeyin” diyerek konuşmasına son verdi.

SAÜ yüksek lisans öğrencisi solist Gözde Apaydın tarafından tar eşliğinde seslendirilen “Sarı Gelin” ağıtı ile devam eden program, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs ...
10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor
Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız ...
Dedesini evinin önünde ölü buldu
YEREL HABERLER Dedesini evinin önünde ölü buldu
Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü
YEREL HABERLER Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş ...
Başkan Yüce, “İnşallah hep birlikte AK Parti’mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “İnşallah hep birlikte AK Parti’mizin ...
Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent’te ses buldu
YEREL HABERLER Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent’te ses buldu
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama
Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek
SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı ...
Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği’ konuşuldu
YEREL HABERLER Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği’ konuşuldu
Sakarya´da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu
YEREL HABERLER Sakarya´da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu
Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının ...
Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ...
(Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi: "Amacımız, sokak hayvanlarının refahını bir tık daha yukarıya çekebilmek”
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ...
Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler Donan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler Donan göl ...
Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan sahte avukat tutuklandı Dolandırıcılıkla ilgili 1 şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan ...
Evin deposundan 25 bin TL’lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evin deposundan 25 bin TL’lik malzemeyi çalan şahıs ...
Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje atağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020 yılını proje yılı ilan etti
YEREL HABERLER Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje ...
Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili
YEREL HABERLER Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili
İşçinin kolu makineye sıkıştı 
YEREL HABERLER İşçinin kolu makineye sıkıştı 
4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi
YEREL HABERLER 4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi
Hendek zabıtasından fiyat denetimi
YEREL HABERLER Hendek zabıtasından fiyat denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X