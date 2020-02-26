Şizofreni hastalarının istihdamı için işbirliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şizofreni hastalarının istihdamı için işbirliği

DHA

SAKARYA Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile İş-Kur arasında işbirliği sağlanarak işverenlerdeki şizofreni hastalığına karşı önyargıları silmeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma ile işverenlere hastalık hakkında bilgi verilerek, hastalara iş imkanı sağlanması amaçlanıyor.

SAKARYA Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile İş-Kur arasında işbirliği sağlanarak işverenlerdeki şizofreni hastalığına karşı önyargıları silmeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma ile işverenlere hastalık hakkında bilgi verilerek, hastalara iş imkanı sağlanması amaçlanıyor.
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile İş-Kur, şizofreni hastalarına iş imkanı sağlamak için çalışma başlattı. İşverenlerle buluşma sağlanarak, şizofreni hastalığı hakkında bilgi verilip, hastaların kendilerini anlatması imkanı sağlandı. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Elçin Özsin Aydemir, şizofreni hastalarına merkezde öncelikle vazgeçilmez olan ilaç tedavisinin yanında hastaların ailevi, sosyal ve ekonomik sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini belirterek, tedaviyle iyi durumda ve çalışabilecek durumda olan hastaların işe girme konusunda ciddi bir dışlanmaya maruz kaldıklarını açıkladı.
İŞVERENLERE HASTALIK ANLATILIYOR
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Danış, çalışabilecek durumda olan şizofreni hastası bireylerin istihdamının sağlanmasının, hem bireyin yaşam kalitesi ve işlevselliklerinin arttırılması, hem de topluma olan sosyal ve ekonomik yükün azalması açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sakarya'da işverenlere yönelik ayrımcılıkla mücadele ve pozitif ayrımcılık hedefiyle güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Danış, bu kapsamda işverenleri merkezlerine davet ederek bilgilendirdiklerini ifade etti. Danış, "Hastalık hakkında ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hakkında bilgilendirmeler yaptık. Ayrıca halen memur olarak çalışan ve çalışabilecek durumda olan bazı hastalar da toplantıya katılarak kendilerini ifade etme şansı buldular. Böylece işverenlerin kafasındaki saldırgan hasta önyargısını kırmaya çalıştık. Amacımız Sakarya´daki tüm işverenlere bu şekilde birebir ulaşarak, hastalığı anlatmak ve böylece hastalara istihdam kapılarını açmak" dedi.
ÇALIŞMAK İSTİYORLAR
Toplantıya katılan hastalar ise, merkeze düzenli olarak geldiklerini, ilaçlarını mutlaka kullandıklarını, düzenli takip ve tedaviyle de çalışabilecek durumda olduklarını, ancak toplumun gözündeki hastalıkla ilgili olumsuz imaj nedeniyle işverenlerin kendilerini işe almak istemediklerini belirtti. Geleceğe umutla bakamadıklarını belirten hastalar, kendilerine uygun bir iş verildiğinde mutlaka çalışmak istediklerini söyledi.
YANLIŞ BİLGİLERİN AŞILMASI SAĞLANIYOR
İş-Kur İl Müdürü Tekin Kaya, şizofreni teşhisli hastaların toplumdaki bilgisizlik nedeniyle önemli oranda dışlanmaya maruz kaldıklarını belirterek, toplumun sahip olduğu şizofreni hastalarının tehlikeli ve iyileşemeyeceği gibi yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, yapılan çalışmanın şizofreni hastalarını damgalamayla mücadele açısından bugüne kadar atılmış en güzel adımlardan biri olduğunu, çalışma sonucunda ise işe yerleşmelerin artacağına inandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınküre okullarından Ağrı’daki öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Altınküre okullarından Ağrı’daki öğrencilere yardım
Kontrolüden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolüden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 ...
Hocalı Katliamı 28’inci yıl dönümünde SAÜ'de anıldı
YEREL HABERLER Hocalı Katliamı 28’inci yıl dönümünde SAÜ'de anıldı
Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs ...
10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması başlıyor
Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da ağaç kesme ve üfleme motoru çalan 5 hırsız ...
Dedesini evinin önünde ölü buldu
YEREL HABERLER Dedesini evinin önünde ölü buldu
Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü
YEREL HABERLER Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş ...
Başkan Yüce, “İnşallah hep birlikte AK Parti’mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “İnşallah hep birlikte AK Parti’mizin ...
Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent’te ses buldu
YEREL HABERLER Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent’te ses buldu
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama
Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek
SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER SUBÜ, öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı ...
Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği’ konuşuldu
YEREL HABERLER Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği’ konuşuldu
Sakarya´da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu
YEREL HABERLER Sakarya´da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu
Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının ...
Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Altınküre Lisesi öğrenci odaklı eğitimlerine devam ...
(Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi: "Amacımız, sokak hayvanlarının refahını bir tık daha yukarıya çekebilmek”
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ...
Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler Donan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler Donan göl ...
Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan sahte avukat tutuklandı Dolandırıcılıkla ilgili 1 şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan ...
Evin deposundan 25 bin TL’lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evin deposundan 25 bin TL’lik malzemeyi çalan şahıs ...
Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje atağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020 yılını proje yılı ilan etti
YEREL HABERLER Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden proje ...
Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili
YEREL HABERLER Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X