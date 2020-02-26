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SUBÜ'de Erasmus + için tercih dönemi

İHA

SUBÜ'de Erasmus + Programı'nda yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.

SUBÜ'de Erasmus + için tercih dönemi

SUBÜ’de Erasmus + Programı’nda yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Erasmus + kapsamında yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik bir toplantı düzenlendi.
SUBÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, Dış İlişkiler Şube Müdürü Haci Akay ve Erasmus Birim Sorumlusu Alper Karataş tarafından Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; tercih yaparken dikkat edilecek hususlar, doğru tercih yapmanın püf noktaları, tercih puanlarının oluşturulma kriterleri ile Erasmus Seçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun ilgili hareketlilik dönemi için aldığı kararlar anlatıldı.
Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, “Uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz. Gerek yurtdışına gidecek, gerekse yurtdışındaki üniversitelerden üniversitemize gelecek öğrencilerin her biri elçi görevi üstleniyor. 20192020 proje döneminde şu ana kadar 43 öğrencimizi hareketlilikten faydalandırdık. Bu sayıyı her geçen dönem daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
Erasmus sürecinde isabetli tercih yapmanın kritik bir önemi olduğunu belirten Can, “Bugün yaptığımız toplantıda ise önümüzdeki dönem için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim ve staj için tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerimize rehber olacak ve işlerini kolaylaştıracak bilgiler paylaştık. Tercih süreci 27 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart’ta tamamlanacak. Daha sonraki süreçte de öğrencilerimize yönelik oryantasyon toplantıları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

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