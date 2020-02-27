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(Özel) Sokaklarda yaptığı tıraşlarla çevredekilerin ilgi odağı oldu Berberlik algısını tersine ...

İHA

Sakarya'nın çeşitli cadde ve sokaklarında halka açık yerlerde tıraş yapan ve milletin ilgi odağı olan genç berber Mete Şengün yaptığı açıklamada, "Yaptığım bu işten çevremdeki insanlardan manevi destek bekliyorum" dedi.

(Özel) Sokaklarda yaptığı tıraşlarla çevredekilerin ilgi odağı oldu Berberlik algısını tersine çevireceğini belirten Mete Şengün: “Dükkan dışında herkesin görebileceği yerlerde tıraş etmeye başladım”

Sakarya’nın çeşitli cadde ve sokaklarında halka açık yerlerde tıraş yapan ve milletin ilgi odağı olan genç berber Mete Şengün yaptığı açıklamada, “Yaptığım bu işten çevremdeki insanlardan manevi destek bekliyorum” dedi.
Sakarya’nın çeşitli kalabalık meydanlarında ve sokaklarında tıraş yapan genç berber görenlerin ilgi odağı oldu. Şehir merkezinin en işlek yerlerinde yaptığı tıraşlarla dikkatleri üzerine çeken genç berber Mete Şengün, yaptığı işten çevresindeki insanlardan manevi destek beklediğini söyledi. Sakaryalı genç Mete Şengün isimli berber, tıraş yaptığı esnada bu durumu sadece tıraş olan, patronu ve sadece dükkan içindekilerin gördüğünü belirterek cadde ve sokak ortalarında halka açık yerlerde tıraşlar yaparak herkesin görmesini istediğini söyledi. Bu durumun berberlik algısını tersine çevireceğini belirten genç berber, tıraşların sadece dükkan içerisinde olmayacağını bunun her yerde yapılabileceğini belirtti. Sokaklarda yoldan geçenleri durdurup ücretsiz olarak tıraş olmak isteyip istemediklerini soran ve bu durumun büyün bir öz güven gerektirmesiyle birlikte berberliği sokağa taşıdığını vurgulan Şengün, tıraş yaptığı esnada çevredeki vatandaşlardan ilgi gördüğünü ve zaman zaman tıraş olmak isteyenlerin kuyruklar oluşturduğunu kaydetti.

Böle bir fırsat ayağıma gelince kaçırmak istemedim
Arkadaşıyla birlikte çay içmeye gittiği esnada ücretsiz bir şekilde tıraş olma fırsatını yakaladığını belirten vatandaş Muhammet Menteşe, “Arkadaşımla birlikte Orhan Cami’ye çay içmeye gidiyordum. O esnada biri önüme çıkarak ben berberim seni tıraş edebilir miyim dedi. Berber denince tıraşın dükkanda yapıldığı akıllara geliyor. Bana tıraşları dışarıda sokaklarda yaptığını ve farkındalık aynı zamanda tecrübe olsun diye yaptığını söyledi. Bana, seni ücretsiz tıraş edeceğim bunu kabul eder misin diye sordu. Benimde saçlarım uzundu ve tıraş olmayı zaten düşünüyordum. Böle bir fırsat ayağıma gelince kaçırmak istemedim ve koltuğa oturdum” dedi.

Manevi destek bekliyorum
Cadde ve sokaklarda yaptığı tıraşlardan hiçbir şekilde ücret almadığını belirten Mete Şengün, “Dükkanda saç tıraşı yaparken bunu sadece saçı kesilen, patronum kısacası dükkan içerisinde bulunanlar görüyordu. Bende dükkan içinde ve dükkan dışında herkesin görebileceği yerlerde tıraş etmeye başladım. Her türlü olumlu ve olumsuz yorumlar aldım. İyi yönde aldığım yorumlar çerçevesinde bu şekilde tıraş yapmaya devam diyorum. Bu zaman kadar dışarıda 8 kişiyi tıraş ettim. Berberlik mesleğine 8 sene önce başladım. Bu tıraşları hiçbir şekilde ücret almadan yapıyorum. Durdurduğum insanlardan para alamam sonuçta herkesin içinde ulu orta yerde tıraş oluyorlar büyük bir öz güven gerektirir. Yaptığım bu işten çevremdeki insanlardan manevi destek bekliyorum” diye konuştu.

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