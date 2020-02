İl Halk Kütüphanesi'nde Osmanlı'da Şiirin Yeri ve Önemi Konuşuldu

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Bayram Ali Kaya’nın katılımıyla “Osmanlı’da Şiir, Şiirde Osmanlı” isimli konferans gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Halit Metin Müftüoğlu, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Bayram Ali Kaya, “Osmanlıda pek çok kesimden insanın şiirle uğraştığını biliyoruz. Hayatın her alanında herkes kendi yetenekleri ve imkânları nispetinde şiirle iştigal ediyor. Şiire ilginin muhakkak ki bir arka planı olması gerekir. Bizim genlerimizde şairliğe yatkın bir kültürümüz var. Sadece Osmanlı ile sınırlayamayacağımız ve çok öncesini de kapsayan, kartopu yığını gibi yuvarlanarak büyüyen bir şifahi kültürümüz söz konusu. Bu kültür şiire olan ilgi ve yatkınlığı zaman içerisinde beslemiştir. Osmanlı’da şiir konusunda okullarda verilen eğitimin ilk örnekleri sıbyan mekteplerinde başladı. İdadilerde, medreselerde gösterilen dil ve edebiyat derslerinde, konuların birlikte anlatılması, tefsir ve hadis gibi ilimlerin öğrenilmesine de katkı sağladı. Çünkü denir ki beşer kelimesini anlamayan ilahi kelimesini nasıl anlayacak?” diyerek o dönemde dil ve edebiyatın özenli bir şekilde öğretildiğini ifade etti.

Şiirin devlet bürokrasisinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaya, “Şiirin toplumda bir değeri, şairin ise bir kıymeti vardı. Kendisine has belli nazım şekilleri, kalıpları ve normları olan Osmanlı Şiirleri Klasik Şiir, Klasik Türk şiiri, Divan Edebiyatı gibi adlandırılarak akademik camiada büyük oranda kullanılır oldu. 13. yüzyılın ortaları ile 19. yüzyılın sonlarına doğru devam eden uzun soluklu şiir geleneğinden bahsediyoruz. Osmanlı Edebiyatı başta inanç olmak üzere hayata dair bütün unsurların yansıdığı bir ayna durumundadır” dedi.

Osmanlı şairleri, şiirlerinde içinde yaşadıkları topluma, inançlarına, ait oldukları medeniyete, ürettikleri kültüre dahil iğneden ipliğe her şeye yer verdiğini aktaran Kaya, “Biz şiirlere bakarak Osmanlı insanını, geçmiş dönemlerdeki ecdadımızı tanıyabiliriz. Nasıl inanmışlar, neye inanmışlar, nasıl yaşamışlar, nasıl davranmışlar, bu zaman sınırında pek çok algıya nasıl yaklaşmışlar ve bu hayata nasıl bakmışlar sorularının cevabını alabiliyoruz. Osmanlı Edebiyatı’na ait şiirleri incelemeden irdelemeden Osmanlı’yı layıkıyla tanımak mümkün değildir. Sadece arşiv belgelerine dayanarak değil, mimarisine ve sanatına baktığımız gibi şiirleri ve eserleri de inceleyerek Osmanlı’yı daha yakından tanıyacağız” diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, konferansın sonunda Prof. Dr. Bayram Ali Kaya’ya teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

