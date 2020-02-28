Altınküre’nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu

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Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4’üncü oldu.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 20192020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Küçük Kızlar turnuvasında Altınküre Okulları 4'üncü oldu. Küçük basketbolcular, kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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