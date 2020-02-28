İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Caminde Cuma namazı sonrası, Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı.

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