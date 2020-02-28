Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sigara firmasına ait hafif ticari araçta şarj cihazının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öğlen saatlerinde Hendek ilçe merkezinde, sigara firmasına ait park halindeki 34 BUR 980 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araca takılı bulunan şarj cihazının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ahmet ÇİLECİ
2020-02-28 19:07:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.