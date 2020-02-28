Şehit yakınına hakarete ceza

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, şehit yakınına hakaret ettiği için hakkında şikayette bulunulan halk otobüsü sürücüsüne 392 TL para cezası uygulandı, aracına da 3 gün geçici ruhsat iptali yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, şehit yakını olan 'Serbest Kart 54' sahibi kadına rencide edici sözler sarf ettiği tespit edilen sürücünün kullandığı 54 J 7005 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü A.K.'ye 3 gün geçici ruhsat iptali cezası verdi. Geçici ruhsat iptali cezası verilen araç 3 gün süreyle sefere çıkamadı. Söğütlü ilçesi ile Adapazarı arasında sefer yapan halk otobüsü sürücüsüne ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Encümeni'nce 'Hakaret etmek, kötü davranmak' suçlarından 392 TL idari para cezası uygulanması kararı alındı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez Güven HASBAŞ

2020-02-28 22:02:23



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