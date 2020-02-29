Iraklı bombacıyı aksanı ele verdi

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da polise kendisini Filistin vatandaşı olarak tanıtan, ancak aksanından kendini ele veren Haitem Jawad Kathem Rstamavi´nin (38), Irak´ta bombalı eylemlere katılan terörist olduğu belirlendi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haitem Jawad Kathem Rstamivi´nin hareketlerinden şüphelendi. Kendisini Filistinli olarak tanıtan Rstamivi'nin aksanından şüphelenen polisler, yaptıkları inceleme sonucu kişinin Irak uyruklu olduğunu ve Irak´ta çeşitli bombalı terör eylemlerine katıldığını belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin 2016-2017 yılları arasında Filistin ve Suudi Arabistan kimliğiyle yurda giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. Avukatının huzurunda da Irak´ta işlediği suçları ve sahte kimlik kullandığını itiraf eden Rstamavi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rstamavi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez Ramiz Kaan OKTAR
2020-02-28 22:28:08
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