Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesinde bulunan bir evin bacasında çıktı. Edinilen bilgilere göre, C.K’ya ait evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın sonrasında dumanlar evi sardı. Bacadan çıkan yangına ev halkı ve mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürdü. SAKTİM Akyazı İtfaiye ekipleri 2 söndürme aracıyla olay yerine kısa sürede gelerek söndürme ve kontrol işlemeleri yaptı.
Bacadan çıkan yangında evde kısmı hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iraklı bombacıyı aksanı ele verdi
YEREL HABERLER Iraklı bombacıyı aksanı ele verdi
Şehit yakınına hakarete ceza
YEREL HABERLER Şehit yakınına hakarete ceza
DEAŞ bombacısı tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ bombacısı tutuklandı
Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı
YEREL HABERLER Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı
Şehit yakınına hakaret eden sürücünün araç ruhsatı iptal edildi
YEREL HABERLER Şehit yakınına hakaret eden sürücünün araç ruhsatı ...
Küçük maceracı il birincisi oldu
YEREL HABERLER Küçük maceracı il birincisi oldu
İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi ...
Altınküre’nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu
YEREL HABERLER Altınküre’nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu
Sakarya'da üretilen askeri ürünler 30 ülkeye ihraç ediyor SAÜ’de ‘Savunma Sanayi Zirvesi’ gerçekleşti
YEREL HABERLER Sakarya'da üretilen askeri ürünler 30 ülkeye ihraç ...
Altınküre Okulları kandil lokması dağıttı
YEREL HABERLER Altınküre Okulları kandil lokması dağıttı
Türkler'in denizcilik tarihi SAÜ’de anlatıldı
YEREL HABERLER Türkler'in denizcilik tarihi SAÜ’de anlatıldı
(Görüntülü) Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları ...
Sapanca´da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Sapanca´da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, ağaçlar ...
SAKRAD’dan lise öğrencilerine amatör telsizcilik eğitimi
YEREL HABERLER SAKRAD’dan lise öğrencilerine amatör telsizcilik ...
(Görüntülü) Sakarya - Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sakarya - Markette karşılaştığı kişiyi, ...
Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı
YEREL HABERLER Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü ...
(Görüntülü) Annesine çarpan otomobile saldırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesine çarpan otomobile saldırdı
Sakarya Teknokent öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Sakarya Teknokent öğrencilerle buluştu
28 Şubat’ı anma programı gerçekleşti
YEREL HABERLER 28 Şubat’ı anma programı gerçekleşti
Trafik kazasında annesi yaralanınca öfkesini araçtan çıkardı
YEREL HABERLER Trafik kazasında annesi yaralanınca öfkesini araçtan ...
Serdivan Belediyesi’nden okullara Koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi’nden okullara Koronavirüs önlemi
Vali Çakacak, Aynalıkavak Sohbetleri’nde
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Aynalıkavak Sohbetleri’nde
Engelsiz yüreklerden ‘Sıfır Atık’ projesine anlamlı destek
YEREL HABERLER Engelsiz yüreklerden ‘Sıfır Atık’ projesine anlamlı ...
Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri açıklandı
YEREL HABERLER Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X