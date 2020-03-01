(Görüntülü) Balkondaki kombi alev aldı 

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ADAPAZARI?nda bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan kombi alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Şirinevler Mahallesi Selvinaz Sokak?taki bir apartmanın üçüncü katında oturan Ayşe Dindar?a ait evin balkonunda bulunan kombi, öğle saatlerinde alev aldı. Yangını fark eden komşuları doğal gaz vanasını kapattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kombi kullanılmaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2020-03-01 13:25:10



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