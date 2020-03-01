(Görüntülü) 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için düzenlenen yürüyüşe katılan onlarca kişi, ellerindeki bayraklarla yaklaşık 8 kilometre yürüdü.

Akyazı Muhtarlar Derneği'nin organize ettiği 'Şehitlere Rahmet Teröre Lanet' yürüyüşüne onlarca kişi katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla yaklaşık 8 kilometre yürüyen vatandaşlar, Akyazı Kuzuluk Fatih Camii'den aldıkları bayrağı, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teslim etti. Belediye başkanıyla görüşen vatandaşlar İdlib'deki askerler için dua ettikten sonra seferberlik ilan edilmesini ve askere alınmak istediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2020-03-01 16:50:39



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