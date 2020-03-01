Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı



Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kim tarafından bıçaklandığı bilinmeyen B.A. markete girip, yardım istedi. Baygınlık geçiren B.A. market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir markete giren B.A. sigara alıp, çıktı. Bir süre sonra tekrar markete giren B.A. karnını tutarak bıçaklandığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ardından bayıldı. Market sahibinin haber vermesi üzerine markete polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralanan B.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, B.A.'nın nasıl bıçaklandığını tespit etmek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-03-01 21:53:30



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