Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı

DHA


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kim tarafından bıçaklandığı bilinmeyen B.A. markete girip, yardım istedi. Baygınlık geçiren B.A. market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 
Olay, akşam saatlerinde, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir markete giren B.A. sigara alıp, çıktı. Bir süre sonra tekrar markete giren B.A. karnını tutarak bıçaklandığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ardından bayıldı. Market sahibinin haber vermesi üzerine markete polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralanan B.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis, B.A.'nın nasıl bıçaklandığını tespit etmek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-03-01 21:53:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
YEREL HABERLER 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi ...
Öğrenciler Sivil Savunma Günü’nde tatbikat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Sivil Savunma Günü’nde tatbikat ...
(Görüntülü) Balkondaki kombi alev aldı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balkondaki kombi alev aldı 
3 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER 3 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
(Görüntülü) Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sakarya'da şehitler için konvoy ...
Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi
(Görüntülü) SAKARYA-Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAKARYA-Otomobil alev alev yandı
Kamyon minibüse çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon minibüse çarptı: 2 yaralı
D-100 karayolunda yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER D-100 karayolunda yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: ...
Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi
YEREL HABERLER Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi
Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi geçirdi Sinir krizi geçiren gencin çarpan otomobile saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi ...
Sakarya’da 1 çift ‘Evet’ demek için 29 Şubat’ı seçti
YEREL HABERLER Sakarya’da 1 çift ‘Evet’ demek için 29 Şubat’ı seçti
Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü
Iraklı bombacıyı aksanı ele verdi
YEREL HABERLER Iraklı bombacıyı aksanı ele verdi
Şehit yakınına hakarete ceza
YEREL HABERLER Şehit yakınına hakarete ceza
DEAŞ bombacısı tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ bombacısı tutuklandı
Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı
YEREL HABERLER Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı
Şehit yakınına hakaret eden sürücünün araç ruhsatı iptal edildi
YEREL HABERLER Şehit yakınına hakaret eden sürücünün araç ruhsatı ...
Küçük maceracı il birincisi oldu
YEREL HABERLER Küçük maceracı il birincisi oldu
İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi ...
Altınküre’nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu
YEREL HABERLER Altınküre’nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu
Sakarya'da üretilen askeri ürünler 30 ülkeye ihraç ediyor SAÜ’de ‘Savunma Sanayi Zirvesi’ gerçekleşti
YEREL HABERLER Sakarya'da üretilen askeri ürünler 30 ülkeye ihraç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X