Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri bulunan Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-03-02 10:56:02
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