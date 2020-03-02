Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D140 karayolu Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzuluk istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 54 HH 707 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü H.S. ve araçta bulunan M.F. ile Y.S. isimli 3 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.