Sakarya'da şehitler için yürüdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya'da şehitler için yürüdüler

DHA

Sakarya'da şehitler için yürüdüler


Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerleri anlak için yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'nca İdlib şehitleri için organize edilen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra halk katıldı. Çark Caddesi'nden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, yaklaşık 110 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alanda Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Hakİş Sendikası Sakarya Başkanı Mesut Gökdemir, "Sakarya, devleti ve ordusuyla omuz omuza. Son dönemlerde gelen üzücü şehit haberleri milletimizi derin biz üzüntüye sevk etmiştir. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde bizler devletimizle omuz omuzayız" dedi.
MemurSen İl Başkanı Murat Mengen ise, "Kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler sebebiyle savaşın ilk gününden itibaren 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, şu anda bir yandan mazluma kol kanat gererken diğer yandan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir" diye konuştu. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Güvenli bir bölge oluşana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Tüm İslam alemi ve cennet ülkemiz için canını ortaya koyup destanlar yazan şehitlerimiz için Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır" dedi.
Dualar edilmesinin ardından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-03-02 20:15:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da yüzlerce kişi şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından şehitler için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya’da yüzlerce kişi şehitler için gıyabi cenaze ...
Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı
SUBÜ’lü aşçılardan 3 altın madalya
YEREL HABERLER SUBÜ’lü aşçılardan 3 altın madalya
Sakarya Büyükşehir’den voleybolculara moral buluşması
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir’den voleybolculara moral buluşması
Nijer Cumhuriyeti heyetinden Başkan Ekrem Yüce'ye ziyaret Yüce: "Cennet şehrimizde sizleri ağırlamaktan çok şeref duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade ediyorum"
YEREL HABERLER Nijer Cumhuriyeti heyetinden Başkan Ekrem Yüce'ye ...
Okul çağı çocuklarında akran zorbalığı, depresyona yol açabiliyor
YEREL HABERLER Okul çağı çocuklarında akran zorbalığı, depresyona ...
Erenler Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Erenler Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı ...
Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı Büyükşehirli sporcudan Milli madalya
YEREL HABERLER Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan ...
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya ...
Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK'lar Bahar Kalkanı Harekatına destek
YEREL HABERLER Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK'lar Bahar Kalkanı ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere ...
Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
‘İyi, Kötü&Ekonomi’ kitap müzakeresi SAÜ'de yapıldı
YEREL HABERLER ‘İyi, Kötü&Ekonomi’ kitap müzakeresi SAÜ'de yapıldı
Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli ...
SAÜ'de öğrencilere Bilişim Hukuku anlatıldı
YEREL HABERLER SAÜ'de öğrencilere Bilişim Hukuku anlatıldı
Sakarya’da polis ekipleri Şubat ayında bin 869 olaya müdahale etti Operasyonlarda yakalanan bin 675 şüpheliden 143’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da polis ekipleri Şubat ayında bin 869 olaya ...
(Görüntülü) Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği ...
Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı
YEREL HABERLER Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette ...
(Görüntülü) 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
YEREL HABERLER 8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü
Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi ...
Öğrenciler Sivil Savunma Günü’nde tatbikat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Sivil Savunma Günü’nde tatbikat ...
(Görüntülü) Balkondaki kombi alev aldı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balkondaki kombi alev aldı 
3 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER 3 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X