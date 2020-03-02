16 yaşındaki genç kız intihar etti

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Ramiz Kaan OKTAR/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, N.T. (16) evde kimsenin olmadığı sırada tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay öğle saatlerinde Söğütlü Orta Mahalle Kumdere mevkiinde meydana geldi. N.T. evde kimsenin olmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak eve giren komşuları, genç kızı kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından N.T.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü Ramiz Kaan OKTAR

2020-03-02 20:23:41



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