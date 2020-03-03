SAÜ’de ‘Bilişim Sektöründe Geleceğini Planla’ isimli konferans gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde, Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu tarafından “Bilişim Sektöründe Geleceğini Planla” isimli bir konferans düzenlendi. Konferansa Craft Teknoloji’nin Kurucusu Fatih Çiftçi ile Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitmen Özge Nur Yağız konuşmacı olarak katıldı.



Olmak istediğiniz mesleğe odaklanın

Sözlerine bilişim, mühendislik ve yazılım gibi mesleklerin ne işler yapabileceklerini ve bu mesleklerin aktif olduğu sektörleri anlatarak başlayan Çiftçi, çalışmanın öneminden bahsederek, “Çalışın ve iletişim ağınızı geliştirin, geniş tutun. Sizi geliştirecek etkinliklere mutlaka katılım gösterin ve insanlarla tanışmaktan korkmayın. Olumsuz geribildirimlerden dolayı asla mutsuzluk yaşamayın. Aksine onları kendi içinizde değerlendirip daha iyi sonuçlara odaklanın, alınmayın ve onları birer kazanç olarak görün. Mesleğinizi sevin ve olmak istediğiniz mesleğe odaklanın, hızlı değişimlere çabuk adapte olmaya çalışın. Cesaretli olun asla korkmayın, yarışmalara katılın ve mutlaka iyi bir okuyucu olun. Ancak bunların yanında sizi hayatın olağan stresinden kurtaracak hobiler edinin” şeklinde konuştu.



Kendinizi tanıyın

Sözlerine kendini tanıtarak başlayan Özge Nur Yağız, kişisel gelişim, beden dili ve diksiyon gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek, kendi deneyimlerini paylaştı. Bireyin kendini tanımasının önemini vurgulayan Yağız, “Mutlaka kendinizi, okulunuzu, bölümünüzü tanıyın ve ne olmak istediğinizi net bir şekilde belirleyin. Ayrıca sektörünüzdeki önemli kişileri araştırın ve eğer eğitimleri varsa katılmaya gayret gösterin. Teknik bilginizin ve iletişim seviyenizin yüksek olması iş dünyasında büyük bir avantajdır” dedi. Bunun yanında çalışmanın önemine de değinen Yağız, “Öğrencilik yıllarında yarı zamanlı çalışmak sizlere büyük deneyimler kazandıracaktır. Eğer fırsatınız varsa muhakkak çalışın. Ayrıca staj imkânlarını takip edin, kendinizi meslek alanında da geliştirmeye özen gösterin” dedi. Öğrencilerle kişisel imaj ve mülakat gibi konularda da bilgilerini paylaşan Yağız, diksiyon ile ilgili çeşitli egzersizler yaptırarak konuşmasına son verdi.

Konferans plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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